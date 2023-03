Serie C 2022/2023, girone B: Tiritiello raggiunge Paloschi nel finale, Lucchese-Siena finisce in parità

Il derby toscano di Serie C fra Lucchese e Siena non si tinge di nessun colore. Dopo una prima frazione, iniziata con ritmi vibranti, che si è adagiata sul punteggio di perfetta parità, all’alba del secondo tempo è la firma di Paloschi che fa pendere la bilancia verso la squadra ospite momentaneamente. Su rigore l’ex attaccante del Milan fra le altre ha fatto guadagnare al Siena il vantaggio. Quando tutto sembra chiuso con il Siena che acquisirebbe tre punti d’oro in ottica playoff, è il migliore in campo Tiritiello che decide di pareggiare il derby e a riportare il confronto in perfetta parità. Un derby che ha visto due squadre che hanno giocato a viso aperto, in salute. Dunque, il punto a testa a favore di Maraia e di Pagliuca alla fine suona come giusto per quello che si è visto in campo.

Lucchese-Robur Siena, la cronaca del primo tempo

Il derby toscano di Serie C fra Lucchese e Robur Siena mette in campo due squadre che puntano i playoff e che sognano la promozione in Serie B. I padroni di casa arrivano dopo la vittoria esterna contro l’Alessandria che ha ridato spirito per gli obiettivi di mister Ivan Maraia in ottica playoff. Chi arriva però meglio al derby è il Siena di Gianluca Pagliuca, imbattuto da cinque giornate consecutive che con un successo nel derby potrebbe superare il Gubbio. Padroni di casa che puntano sul tridente Rizzo Pinna, Panico e Bruzzaniti, con Tumbarello, Franco e Di Quinzio che compongono la mediana a tre. Solita, invece, la difesa di Quirini, Tiritiello, Benassai e Visconti. Il Siena di Pagliuca, invece, punta sull’ormai consolidato 4-3-2-1. Lanni in porta, difesa con Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli. Centrocampo di qualità Collodel, Leone e Castorani; Belloni, Disanto a supporto di Paloschi.

Ritmi subito vibranti del match con le due squadre che giocano a viso aperto, cercando una vittoria che vorrebbe dire tanto in ottica playoff. La prima occasione è per i padroni di casa con Benassai che per poco non va vicino al vantaggio. Reagisce subito il Siena che, dopo non meno di un minuto, sempre con il solito Castorani impegna Cucchietti. La posta in palio è alta e la situazione non tarda ad incendiarsi: basta un fallo scomposto di Panico a scatenare un parapiglia che coinvolge quasi tutti i 22 in campo.

Dopo i primi 15 minuti vissuti a ritmi vibranti con occasioni importanti, la partita diventa più di studio e il nervosismo prende il sopravvento sulla pulizia del gioco. Il più attivo è Disanto che, insieme a Castorani, è il più pericoloso. Al quarto minuto, infatti, un grande intervento di Cucchietti evita il gol per la mezzala del Siena. Poco serviti i due attaccanti di entrambe le squadre che hanno avuto la peggio nel confronto con le difese avversarie. Per sbloccare il derby servirà una giocata.

Lucchese-Robur Siena, la cronaca del secondo tempo

Come detto per sbloccare un derby compassato e tanto tattico ci vuole una giocata che arriva all’alba della seconda frazione. Favalli conduce in area e Tiritiello lo atterra. Per il direttore di gara non ci sono dubbi è rigore. Paloschi, con estrema freddezza, porta avanti il Siena per un vantaggio che può essere importantissimo. Subito dopo la possibilità del gol è sempre del Siena che con Crescenzi pesca il palo a Cucchietti battuto. Paloschi stecca l’appuntamento con la doppietta non inquadrando sulla ribattuta la porta.

La Lucchese sembra aver incassato il colpo dovuta al grande inizio di secondo tempo dei bianconeri. Ancora Siena, ancora Paloschi che al 51esimo tenta il grande gol, inzuccando un cross al bacio proveniente dalla destra. Cucchietti si mette fra l’attaccante e la doppietta. La Lucchese però non demorde e con il cuore più che altro, tenta di riagguantare la partita e troverebbe il pari se il direttore di gara non fermasse il tap-in di Alagna per fuorigioco. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto con Bruzzaniti.

Il tempo passa, il nervosismo cresce: dopo un fallo di Riccardi su Bruzzaniti che procura l’ammonizione per il giocatore del Siena i toni si alzano e non di poco. Espulso, infatti, un collaboratore di Pagliuca prima e poi anche Manni, secondo portiere del Siena. A pochi minuti dal termine ci prova Fabbrini: l’esterno della Lucchese ha un’occasione ghiotta in area, ma la difesa del Siena difende benissimo ed evita il pareggio dei padroni di casa. Dopo la segnalazione del recupero arriva il pareggio della Lucchese con il migliore in campo Tiritiello che di testa colpisce su un cross al bacio di Bruzzaniti per il pareggio che vale la perfetta parità quasi a tempo scaduto. Un punto a testa che non fa contento nessuno. Per quello che si è visto, però, il pareggio è il risultato più giusto.