Vicecapogruppo Camera di Fratelli d’Italia: “La Reggina doveva giocare in B, Gravina dia almeno la D”

“Continuiamo a ritenere che la Reggina avrebbe avuto il diritto di disputare la serie B ma ora chiediamo a Gravina di farla ripartire dalla serie D”. Queste le parole di Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, sulla vicenda della Reggina: “La storia della Reggina merita rispetto e merita che ci siano imprenditori disposti ad investire per farla tornare in alto. Mi pare che il calcio italiano, però, non abbia risolto i suoi problemi finanziari mandando la Reggina nei dilettanti”.