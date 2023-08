Formazioni ufficiali Sampdoria-Venezia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria e Venezia, sfida valida per la terza giornata della Serie B 2023/2024. Una vittoria ed una sconfitta, finora, per i nuovi blucerchiati di Andrea Pirlo, che lo scorso fine settimana sono incappati in un ko casalingo contro il Pisa. Buon inizio dei lagunari, che hanno quattro punti in classifica dopo due giornate. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 30 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI SAMPDORIA-VENEZIA

SAMPDORIA: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Depaoli, Ricci, Verre, Pedrola, De Luca, Borini

VENEZIA: Joronen, Candela, Idzes, Altare, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen