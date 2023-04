Venezia-Como, arbitro Serra ancora protagonista: Vanoli espulso e trattenuto a forza

Ancora una volta protagonista suo malgrado l’arbitro Marco Serra di Torino, che dopo le recenti vicende in Cremonese-Roma con Mourinho, fatti per i quali è stato addirittura deferito, tornato a fischiare in Venezia-Como di Serie B ha espulso l’allenatore dei lagunari Vanoli che non ha trattenuto la sua rabbia. Complesso ricostruire quanto accaduto, fatto sta che il direttore di gara, che aveva già ammonito il tecnico, estrae un altro giallo e quindi il rosso. Reazione furibonda del mister, che viene trattenuto a stento dai collaboratori per evitare il contatto con il fischietto piemontese, in una scena che ricorda quella famigerata con Carletto Mazzone.

