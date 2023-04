Ternana, Bandecchi risponde a Lucarelli: “Si dovrebbe vergognare, sue parole da allenatore di Serie C”

“A seguito delle dichiarazioni post-gara dei tesserati, l’unico a parlare con gli organi di stampa sarà il presidente Stefano Bandecchi. Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione, ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice”. Lo ha deciso la Ternana, in risposta alle parole del proprio allenatore, Cristiano Lucarelli, che aveva ridimensionato le ambizioni del club dopo la pesante sconfitta interna contro il Venezia: “A Terni ci sono tante criticità dentro e fuori dal campo, la situazione è difficile e per questo anche un allenatore più bravo di me, come Andreazzoli, ha ottenuto risultati peggiori del sottoscritto”, aveva detto il tecnico livornese.

Pronta la risposta del fumantino presidente degli umbri, Stefano Bandecchi: “Lui è l’allenatore e si dovrebbe vergognare di dire certe cose. O si è spiegato male o non guarda le partite. Il cinquanta per cento dell’insuccesso è dello staff. Usare certi argomenti per difendere i risultati è da allenatore di serie C. Vendere una società non influisce sulla squadra e in più nessuno l’ha venduta ancora. Che il presidente lavori extra squadra è normale e che faccia politica anche. Non è normale che la squadra giochi una domenica divinamente e una domenica di m…. E io a giugno non faccio ciò che voglio ma ciò che devo”.