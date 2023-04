Champions League, Inter-Milan: da mercoledì in vendita i biglietti per la gara di ritorno

Prenderà il via mercoledì 26 aprile, con la prima fase riservata agli abbonati, la vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. La gara andrà in scena martedì 16 maggio alle ore 21:00. La società nerazzurra ha reso noti tutti i dettagli attraverso i propri canali ufficiali, per una che vendita avverrà esclusivamente sul sito ufficiale Inter.it in tutte le fasi.

