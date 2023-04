Tabellino Perugia-Modena 0-1: marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Perugia-Modena, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Cade di nuovo in casa la formazione umbra, che dopo l’1-3 subito dalla Reggina nel match di recupero giocato in settimana, ora cede con il punteggio di 0-1 al Modena. Decide una rete di Gerli pochi attimi dopo l’inizio della ripresa. La squadra emiliana continua ad inseguire le altre pretendenti ad un posto ai playoff, mentre per il Perugia è sempre più zona play-out in questo momento.

IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan 6; Rosi 6 (1′ st Sgarbi 5), Angella 6, Struna 6; Casasola 6, Iannoni 5 (13′ st Santoro 6), Capezzi 5.5 (22′ st Matos 6), Lisi 5 (1′ st Cancellieri 6); Luperini 5; Di Serio 6.5, Di Carmine 5 (32′ st Ekong sv). In panchina: Gori, Abibi, Vulic, Bartolomei, Paz, Curado, Kouan. Allenatore: Castori (squalificato, in panchina Bocchini) 5

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 6.5, Silvestri 6.5, Pergreffi 7, Renzetti 6.5 (38’st Coppolaro sv); Magnino 6, Gerli 7, Armellino 6; Tremolada 6.5 (17′ st Ionita 6), Falcinelli 6.5 (40′ s Duca sv); Strizzolo 6.5 (17′ st Diaw 6). In panchina: Seculin, Ferrarini, Cittadini, De Maio, Panada, Mosti, Giovannini. Allenatore: Tesser 7

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 6

RETE: 1’st Gerli

NOTE: temperatura fredda, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 2.754, incasso non comunicato. Abbonati 2.768, quota non comunicata. Ammoniti Silvestri, Ionita, Armellino, Struna, Cancellieri, Sgarbi. Angoli 5-5. Recuperi: 2′, 4′.