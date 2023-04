Serie B 2022/2023, il Frosinone vede la Serie A: 2-0 all’Ascoli. Colpo Bari a Bolzano, Sudtirol ko

Di seguito, i risultati della trentaduesima giornata di Serie B. Il Frosinone e il Bari conquistano tre punti cruciali, frena il Genoa, mentre il Sudtirol subisce una sconfitta pesante. Di seguito, ecco le cronache dei match del pomeriggio.

BRESCIA-TERNANA 1-0

La formazione di Gastaldello batte la Ternana 1-0 al Rigamonti e abbandona l’ultimo posto, scavalcando il Benevento, sconfitto in casa dalla Spal e fresca di dimissioni di Stellone. Alle Rondinelle basta un gol, che arriva prestissimo. Al 5′ infatti c’è il vantaggio. Sugli sviluppi di uno schema con i blocchi da calcio d’angolo, Jallow arriva sul secondo palo e col destro al volo trova l’angolo opposto.

CITTADELLA-PARMA 0-1

Il Parma vince 1-0 al Tombolato e condanna il Cittadella ad una classifica che resta preoccupante. Al 21′ è un guizzo di Vazquez a regalare a Camara la palla dell’1-0 a tu per tu con Kastrati che non riesce ad evitare il vantaggio crociato. Tre minuti dopo è sempre Camara il protagonista con un palo colpito da posizione favorevole. Dopo la vittoria sul Palermo, il Parma trova continuità e la seconda vittoria consecutiva che vale quotaa 47 punti in classifica e un posto da protagonista nel rush finale per i playoff. Trentasei punti invece per il Cittadella, a +1 dal Cosenza, impegnato stasera col Cosenza.

COMO-GENOA 2-2

Un 2-2 rocambolesco tra Como e Genoa al Sinigaglia. Al 23′ è Kevin Strootman a firmare l’1-0 con una giocata delle sue: pressione e riconquista alta, con conclusione di punta dal limite dell’area che non lascia scampo a Gomis. Al 57′ arriva il 2-0 di bomber Coda con un tiro al volo col mancino indirizzato nell’angolino in basso a destra. Il Como però ci crede e dopo un rigore negato dal var, arriva il gol della speranza con Cutrone che scambia con Cerri e infila Martinez. All’88’ invece sugli sviluppi di corner arriva il gol di Mancuso che sembra spingere i padroni di casa alla ricerca del 3-2. Ma le due squadre alla fine si accontentano del 2-2. Il Como sale a 40 punti, venti in meno del Genoa che vede avvicinarsi il Bari (56).

FROSINONE-ASCOLI 2-0

Dopo tre partite senza vincere, il Frosinone scaccia l’incubo della crisi e batte per 2-0 l’Ascoli in casa. Un colpo di testa di Lucioni al 41′ su calcio d’angolo di Insigne sblocca il risultato, prima del raddoppio siglato da Mulattieri (sempre di testa al 50′). L’under 21 azzurro sei minuti dopo però è costretto ad uscire per infortunio. Unica nota stonata di una giornata che permette ai ciociari di vincere la prima di sei finali con il sogno promozione sempre più concreto.

PERUGIA-MODENA 0-1

Un gol al 46′ di Gerli permette al Modena di vincere di misura sul campo del Perugia. Seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa che restano a 34 punti in 17esima posizione. Merito del classe 1996 che al termine di un’azione prolungata e dopo due parate di Furlan deposita in rete. Colpo esterno del Modena che si porta a -3 dall’ottavo posto.

REGGINA-VENEZIA 1-0

La Reggina batte 1-0 il Venezia in casa e conferma che il momento difficile è ormai alle spalle. Al 10′ i padroni di casa sbloccano il risultato. Dopo un’azione di Rivas, Liotti crossa in area dove trova l’autorete di Ceppitelli. Il Venezia esulta al 27′ con Pohjanpalo, ma il var annulla la rete del pareggio.

SUDTIROL-BARI 0-1

Il Bari conquista una delle vittorie più importanti della stagione. Al Druso, in casa del Sudtirol, la squadra di Mignani vince 1-0 e si porta a 56 punti, a -4 dal Genoa. Dopo uno 0-0 e un match equilibrato, la partita si sblocca solo nei minuti di recupero. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Ceter allunga un pallone col tacco e Morachioli col destro in precario equilibrio firma il gol che fa sognare la piazza biancorossa. Il Sudtirol perde lo scontro diretto e resta a 52 punti con un punto in due partite.