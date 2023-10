Sudtirol-Sampdoria, Legrottaglie furioso: “Siamo stati penalizzati, mancanza di rispetto verso di noi”

Ennesima sconfitta in questo campionato di Serie B per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che però ha qualcosa da recriminare per quanto accaduto nella sfida contro il Sudtirol. Il responsabile dell’area tecnica blucerchiata Nicola Legrottaglie, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “La squadra ha tenuto bene il campo fino a pochi minuti dalla fine, è assurdo analizzare questa sconfitta. C’è molta amarezza e dispiacere perché noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è stata una grande mancanza di rispetto verso di noi quando l’arbitro non ha valutato episodi come quello del rigore. Prima c’era anche un fallo di mano. Oggi portiamo a casa zero punti perché siamo stati penalizzati“.