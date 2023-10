Formazioni ufficiali Lecce-Torino, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce e Torino, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di D’Aversa arriva a questo match senz’altro con più fiducia rispetto a quella di Juric che appare in grande crisi. Diversi infortunati per i granata più altri giocatori in dubbio. Vedremo se Zapata riuscirà a far parte della gara, anche solamente dalla panchina o no. Torna tra i convocati il capitano Buongiorno. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-TORINO

LECCE: in attesa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri.