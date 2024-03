Spezia, Vignali e Cassata: “Daremo battaglia per mantenere l’entusiasmo dei tifosi”

In occasione di un evento organizzato dallo Spezia Calcio in occasione del Santo Patrono della città, ai microfoni di Primocanale, Luca Vignali, terzino destro bianconero, e Francesco Cassata, centrocampista, hanno parlato del loro ritorno in Liguria e del profondo legame con la squadra e la città. Vignali, spezzino di nascita, ha fatto tutta la trafila delle giovanili del club bianconero per poi venire catapultato nella stagione 16/17 in prima squadra, assieme anche a Giulio Maggiore e Simone Bastoni, che con il terzino compongono il trio tutto spezzino che ha fatto parlare di sé dopo la promozione in Serie A del club di Via Melara. Cassata invece, nato a Sarzana, dopo i primi anni nelle giovanili ha poi militato per le giovanili di Empoli e Juventus, per poi essere acquistato dal Sassuolo. Dopo un prestito al Frosinone, il centrocampista viene acquistato dal Genoa, dove però troverà poco spazio e verrà girato in prestito a Parma e Ternana. Quest’estate finalmente, Cassata è potuto tornare a casa, coronando il sogno di vestire la maglia della squadra dove ha mosso i primi passi da calciatore.

Vignali, attualmente in prestito dal Como, commenta così il suo ritorno: “E’ bello essere qui, a casa. In questi giorni soprattutto, con la fiera (Santo Patrono, ndr) che porta sorrisi e tanta gente in città. Bello rivedere tanti amici e volti familiari che non ho potuto vedere negli ultimi tempi”.

Passando al campo, il terzino ironizza sul gol annullato per fallo al Mapei e si rammarica per il risultato (0-0) ottenuto con la Reggiana: “Me lo aspettavo sarebbe stato annullato (ride), sarebbe stato bello esultare con i nostri tifosi, ottenendo i tre punti ma è andata così. Ci teniamo l’ottima prestazione, cercheremo di prenderci quello che non ci siamo presi a Reggio Emilia nelle prossime partite”.

Il prossimo avversario sarà l’Ascoli, che ha raggiunto i liguri in classifica: “Dobbiamo cercare di non sentire troppo la pressione – dice Vignali-, tenere la mente lucida e sfruttare tutte le occasioni. Dovremo essere bravi a cavalcare quell’entusiasmo che siamo riusciti in parte a riportare nei tifosi, il Picco dovrà essere il nostro fortino”.

Come ultima cosa, il difensore spezzino si complimenta coi tifosi e chiede loro una mano: “I tifosi ci danno sempre un’enorme spinta, soprattutto in casa, dobbiamo battagliare assieme a loro per prenderci la vittoria nei prossimi scontri diretti”.

Prende parola poi il centrocampista: “Bello tornare qui, mancavo da tanto tempo ma è come se non fosse cambiato nulla. Stupendo vedere la gente riempire la città”.

Cassata poi, si sofferma sul valore e l’importanza dei tifosi in questo momento della stagione e analizza a posteriori il pareggio con la Reggiana: “Importantissimo sentire la gente dalla nostra parte, ci da la spinta per continuare su questo trend positivo. Prevale la rabbia di non aver portato a casa il bottino pieno però dobbiamo essere contenti della prestazione e ripartire da quell’atteggiamento lì. Dobbiamo vincere le due partite in casa”.

Dopo l’ammonizione di sabato, il centrocampista salterà la sfida con l’Ascoli per squalifica ma commenta così i futuri impegni della squadra: “Sono 10 giorni che dobbiamo sfruttare per lavorare bene e arrivare all’Ascoli nella migliore condizione fisica”.