Spezia, il sindaco Peracchini: “Sorpresi dal cambio di logo, potrei parlare con la società”

Dopo la presentazione del nuovo logo dello Spezia, i tifosi hanno espresso tutto il loro disappunto, compreso il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini: “Quando abbiamo visto il cambio del logo siamo rimasti tutti un po’ sorpresi, non è paragonabile rispetto al logo storico. Spero che non venga abbandonato quello precedente o che si possano tenere tutti e due. Se ci sarà occasione parlerò con la società, ma adesso la priorità è mettersi al lavoro per una squadra competitiva per la Serie B e che ci possa riportare in Serie A. Colgo l’occasione per augurare nuovamente buona fortuna e buon lavoro al nuovo allenatore, Massimiliano Alvini, che questa mattina è stato presentato”.