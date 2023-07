Italia U19, Bollini: “Abituati alle difficoltà, vogliamo passare il turno”

Gli Azzurrini puntano alle semifinali dell‘Europeo U19. Saranno due i risultati utili su tre, nella sfida di domenica a a Ta’Qali contro la Polonia. “Non si va in campo per pareggiare”, spiega il tecnico Bollini. “Se gli avversari sapranno fare di più la partita, dovremo utilizzare l’organizzazione difensiva, ma siamo sempre stati una squadra propositiva e dovremo esserlo ancora. Loro sono un avversario forte e organizzato, soprattutto dal centrocampo in su, vogliamo fortemente passare il turno”.

Poi ha proseguito: “Ogni raduno e ogni partita portano esperienza. Avremmo firmato tutti per essere qui, tra le prime otto d’Europa, ma ora certi comportamenti pesano di più. La squadra è maturata, ha superato delle difficoltà importanti passando per due gironi complicatissimi, ma soprattutto nei minuti finali non bisognava sbandare. Una sconfitta che ha dato un’immagine che non è quella dell’Italia: mi sono dispiaciuti soprattutto quegli ultimi minuti, ma siamo abituati a vivere nelle difficoltà. In un periodo reso ancora più complicato dal fatto che non si gioca con continuità, bisogna raggruppare le energie fisiche e mentali e usare anche quel pizzico di spensieratezza che ci ha portati fin qui”.