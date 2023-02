Spal, ufficiale: De Rossi esonerato

La Spal ha deciso di esonerare Daniele De Rossi. Finisce male la prima avventura da allenatore del centrocampista campione del mondo 2006, che paga la sconfitta nell’ultimo turno nello scontro diretto per la salvezza contro il Venezia. Tre le sconfitte di fila per l’ex romanista, che dovrebbe essere sostituito da un altro campione del mondo, Massimo Oddo. “C’è ancora tempo davanti a noi, ma quello che ho visto nel primo tempo è un peccato e se ne può uscire solo lavorando più forte e più intensamente”, aveva detto nei giorni scorsi De Rossi. Il tempo però non lo ha avuto. Negli ultimi giorni il tecnico aveva attaccato il direttore sportivo Fabio Lupo sul mercato. La frattura non si è sanata e alla fine anche Tacopina, sostenitore del romano, ha deciso di cambiare.

Insieme all’ex centrocampista della Roma sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. “La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”, si legge nel comuniato divulgato dalla Spal.