Real Madrid, Ancelotti allontana la panchina del Brasile: “Ho un contratto fino al 2024”. E su Vlahovic…

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Elche, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha detto: “Bello tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Purtroppo Courtois non ci sarà, assente anche Kroos. Camavinga terzino? Ha giocato bene in quella posizione, ma resta un centrocampista e ora è anche tornato Alaba“. L’allenatore italiano ha poi risposto alle domande dei giornalisti: “Vlahovic? Non è il momento di parlare di mercato e non ci serve un attaccante. Panchina del Brasile? Ho contratto con il Real fino al 2024. Il Barcellona? E’ una squadra che gioca bene, ma la nostra situazione non è critica. Continueremo a lottare come sempre“.