Spal, esonerato il direttore Fabio Lupo. Tacopina: “Ha fatto errori madornali”

Ribaltone in dirigenza in casa Spal, ma era nell’aria. Fabio Lupo non è più il direttore dell’area tecnica della società di Ferrara mentre resta come direttore sportivo Armando Ortoli. La comunicazione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo la sconfitta col Frosinone, sia attraverso una nota sia attraverso le parole in conferenza stampa del presidente del club, Joe Tacopina. “Sono arrivato alla decisione di sollevare Lupo dal suo incarico – esordisce – perché secondo la mia opinione ha compiuto errori madornali come la mancanza di assunzione di alcune responsabilità. Ha rilasciato alcune dichiarazioni mentre io le cose voglio chiarirle faccia a faccia con i giornalisti e non tramite un giornale. La decisione di esonerare Lupo è derivata da una serie di precisi errori che io ritengo lui abbia commesso durante la stagione e non è arrivata per uno scambio di messaggi non compresi o per dell’incomprensioni linguistiche”. La società ha terminato il proprio rapporto anche con Mario Donatelli, collaboratore dell’area tecnica. Da valutare anche la posizione del responsabile scouting Alessandro Pizzoli. “Ritengo che Lupo abbia commesso più errori nell’ arco della stagione – ha affermato Tacopina – e quindi questo ha fatto sì che prendessimo questa decisione. Ci sarà continuità nell’area sportiva con Ortoli e porterà avanti questo incarico”.