Dalla Germania: “Aouar verso l’Eintracht”. Il giocatore su Twitter: “Lo sanno prima di me”

Un bonus alla firma di 5 milioni e un contratto da 250.000 euro al mese. Queste le cifre, secondo il portale tedesco Sport1, che l’Eintracht ha sfruttato per convincere Houssem Aouar a legarsi con il club di Francoforte. Il 24enne centrocampista in scadenza di contratto con il Lione avrebbe già l’intesa con i tedeschi, che devono sostituire Kamada, destinato al Borussia Dortmund. Puntuale però la smentita del giocatore che sui social si è affidato all’ironia con l’aiuto di qualche emoticon: “Alcune persone quindi sanno prima di me dove giocherò la prossima stagione…è fantastico“, scrive.