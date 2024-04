Dal sogno Serie A all’incubo retrocessione, Di Cesare si commuove: “Il Bari si deve salvare, non c’è più tempo”

Non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime Valerio Di Cesare, capitano del Bari, che in conferenza stampa ha parlato della promozione in Serie A sfumata lo scorso anno e di come siano cambiate le cose dodici mesi dopo. Ora i pugliesi stanno lottando per non retrocedere e fondamentale sarà la prossima gara contro il Cosenza, un vero e proprio scontro salvezza.

“Quella giornata ce la portiamo dietro, addosso. Ma se penso ai sei anni…” ha detto Di Cesare, tra i protagonisti del doppio salto dalla D alla B col Bari ma costretto a rinunciare alla Serie A per una questione di secondi (il gol di Pavoletti in pieno recupero). Una Serie A che difficilmente assaporerà ancora visto che tra poco compirà 41 anni.

“Non ho mai pensato di lottare per non retrocedere. Ma ora conta il Bari e conta la salvezza che è la vita. Ciò che stiamo dando non basta. Bisogna andare oltre e prenderci le nostre responsabilità. Il Bari si deve salvare, non c’è più tempo. La partita contro il Cosenza sarà forse più importante della finale” ha concluso Di Cesare.