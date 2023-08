Serie B, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco: respinto invece quello della Reggina

Importanti novità in vista del prossimo campionato di Serie B. Il Tar del Lazio si è infatti pronunciato sui ricorsi presentati da Lecco e Reggina, squadre escluse dalla stagione 2023/2024. Buone notizie per il Lecco, che è stato riammesso in Serie B. Niente da fare invece per i calabresi, il cui ricorso è stato bocciato e rimarranno dunque fuori dai professionisti.

Non si tratta però della sentenza definitiva poiché l’ultimo organo a pronunciarsi sarà il Consiglio di Stato, che nella giornata del 29 agosto metterà la parola fine a questa vicenda. Oltre a Lecco e Reggina, restano col fiato sospeso anche Brescia, Perugia, Benevento, Spal e Foggia, che sperano di essere ammesse al campionato cadetto.