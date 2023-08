Saudi Pro League, Hutton: “Siamo determinati ad avere successo, continueremo a spendere soldi”

Il britannico Peter Hutton, dirigente della Saudi League, si è detto molto fiducioso per lo sviluppo del calcio in Arabia Saudita: “La Saudi League è determinata ad essere un successo e continuerà a spendere soldi per attirare i più grandi giocatori. I programmi di investimento sono in vigore da qualche anno e non vedo come si possa rallentare. Io lavoro nello sport da 40 anni e non ho mai visto un progetto così grande e determinato a essere un successo”.

Hutton, dopo aver lavorato per diverse emittenti, è diventato membro del consiglio di amministrazione della Saudi Pro League: “Critiche dall’Europa per la perdita di centralità del vecchio continente? Non è necessariamente una cosa negativa. Questo non significa necessariamente che l’Europa non sarà così forte nel calcio in futuro. Ma non è necessariamente una cosa negativa. È bello che il calcio abbia forza in tutto il mondo. Quando Ronaldo ha firmato per Al Nassr, abbiamo improvvisamente avuto un interesse da parte delle emittenti in oltre 170 paesi”.