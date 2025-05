I corridori continuano la strada verso il traguardo sullo sterrato toscano, si attende il suggestivo arrivo a Piazza del Campo a Siena.

La tappa è partita alle ore 13 dallo Start Village di Gubbio e l’arrivo previsto tra le 17 e le 17.30 in quel di Siena. Quelli delle Strade Bianche sono sterrati piuttosto ai quali non tutti sono abituati, come stanno dimostrando nel corso della gara. Basti pensare che tra i corridori al via del Giro d’Italia, quelli che hanno fatto almeno una Top 10 nella corsa degli sterrati sono solo 13. I più esperti, sulla carta, sono Pidcock, Wout van Aert e Bilbao, gli unici a riuscirci per quattro volte.

Torna nella sua Toscana anche la Maglia Rosa Ulissi, che però sta avendo diverse difficoltà nel percorso. I corridori in testa mantengono un vantaggio di circa due minuti sul ciclista italiano, che dovrà recuperare in fretta se vuole avvicinarsi.

Ulissi in difficoltà a 60 km da Siena: comandano Groves ed Hermans

Kaden Groves e Quinten Hermans hanno cominciato alla grande la nona tappa Gubbio-Siena, staccandosi quasi subito dagli altri. Nei primi chilometri hanno mantenuto un vantaggio di due minuti abbondanti, quasi tre su Ulissi. Insieme a loro, all’inizio, c’erano anche Fretin e De Bondt. Quest’ultimo ha tagliato il primo traguardo a Mercatale, al termine dei primi 50 km pianeggianti.

Hermans, poi, ha recuperato ed è arrivato primo sul GPM de La Cima, ma De Bondt è stato il primo anche sul traguardo volante di Sinalunga. Poi, però, sono cominciati i primi sterrati e il percorso di questi ultimi sarà di circa 29 km, non distribuiti in maniera omogenea. Al termine del primo sterrato comandano Groves ed Hermans, che ne escono alla grande in vista del secondo sterrato di Serravalle. Due minuti di vantaggio su Ulissi. Meno di 50 km al traguardo.