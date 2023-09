Serie B, Leonardo Pavoletti vince il Premio Gentleman ‘Morosini’

La Lega Serie B ha deciso di assegnare il Premio Gentleman Pier Mario Morosini all’attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, decisivo per la promozione in Serie A dei sardi nella scorsa stagione. Secondo la Lega Pavoletti è stato il giocatore prescelto per i valori che incarna, quelli che rappresentavano in campo “Moro”. Nella serata di mercoledì 13 settembre si terrà una serata di Gala, dove verrà assegnato l’ambito Premio Gentleman Fair Play Seria A, per ul quale sono in lizza il capitano del Napoli Campione d’Italia, Giovanni Di Lorenzo, Lautaro Martinez (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus) ed Emil Audero (Sampdoria). Durante la serata nella splendida cornice della caserma della Scuola Militare Teulié sarà consegnato il premio Speciale Gentleman Coni Lombardia Awards alla squadra rivelazione del Monza.

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, invece, verrà premiato, in collaborazione con il Coni Lombardia, come Dirigente dell’anno 2022/2023. Gentleman di Platino alla carriera per il mai dimenticato capitano del Milan, Franco Baresi. Premio speciale Gentleman Lega Pro alla giovanissima calciatrice Asia Confortino della Pro Patria che infortunatasi in campo si è rifiutata, in ospedale, di farsi tagliare la maglietta del Suo amato Club.