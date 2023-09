Inter, Zanetti: “Competitivi per lo scudetto, rinnovo Inzaghi meritato”

“Siamo contenti perché sono andati via giocatori importanti, al contempo ne sono arrivati altri con grande volontà di competere e fare cose importanti per l’Inter. Abbiamo vinto tre partite su tre e abbiamo dimostrato che l’Inter, a oggi, può essere una squadra in grado di competere per lo scudetto”. Così il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, in un’intervista a Marca: “Quella del rinnovo di Inzaghi non è stata una scelta dettata solo dalla stabilità, ma anche dalle sue qualità. Inzaghi sta facendo un enorme lavoro, non ha mai avuto dubbi sulle sue qualità e sul suo progetto per l’Inter. Ha proseguito sulla sua strada e abbiamo riconosciuto le sue qualità offrendogli questo rinnovo meritato coi trofei e coi risultati”.