Sassuolo-Udinese 1-1, Thauvin: “Contento per il gol, ma potevamo fare di più”

Florian Thauvin regala un prezioso punto all’Udinese, trovando il gol dell’1-1 al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo. “Lavoro sempre per fare gol e oggi ci sono riuscito. Per noi è un momento difficile ma dobbiamo continuare a lavorare per uscire da questa situazione”, ha dichiarato al termine dell’incontro ai microfoni di Dazn. “È stata una partita combattuta sino alla fine. Io però on sono uscito molto contento dal campo per come è andata la gara, potevamo fare di più, abbiamo avuto più occasioni per segnare. Forse abbiamo fatto passaggi troppo semplici alla fine: dobbiamo migliorare”, ha aggiunto l’attaccante francese, arrivato a quota 5 marcature in stagione.