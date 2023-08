Serie B: dopo ok Consiglio di Stato, Brescia e Lecco subito in campo domenica 3 settembre

Dopo l’ok del Consiglio di Stato, che ha bocciato i ricorsi di Perugia e Reggina, Brescia e Lecco possono finalmente prendere il posto delle incognite x e y nel calendario di Serie B. E la Lega ha deciso subito di mandare in campo le due formazioni già prima della sosta per le Nazionali, pertanto già nella quarta giornata, in programma nel weekend, si disputeranno regolarmente le sfide Brescia-Cosenza (domenica 3 settembre alle ore 16.15) e Lecco-Catanzaro (a Padova, domenica 3 settembre alle ore 18.30), a integrazione della programmazione del campionato cadetto.