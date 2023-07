Serie B, domani a Como la presentazione ufficiale della Stagione 2023/24

Riprenderà ufficialmente domani la nuova stagione della Serie BKT con la presentazione ufficiale del calendario, per la prima volta asimmetrico, in sinergia con la società Como 1907. La location dell’evento sarà l’affascinante Villa Olmo a Como, in cui verranno svelate le 38 giornate. Durante l’evento ci sarà un momento di spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento rappresentato dall’artista Edoardo Bennato, che sarà chiamato sul palco a cantare alcune sue canzoni, fra cui “È goal!”, che accompagnerà la Serie BKT all’estero, trasmessa in 52 Paesi. Durante la serata verrà presentato anche il nuovo pallone ufficiale Kombat Ball 2024, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per il settimo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Il design del pallone è altamente tecnico e all’avanguardia, con linee rinnovate e la particolarità di nuovi pannelli presenti sulla sfera in modo da migliorarne il grip, ottenendo così un maggiore controllo su ogni tipo di superficie. L’evento verrà trasmesso alle 20.30 dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky e Dazn.

La Lega Serie B nel frattempo ha annunciato i criteri utilizzati per la compilazione del calendario della Serie BKT 2023/2024. La compilazione delle prime giornate del calendario tiene conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte, le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024, relativamente all’ultima giornata invece, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024.