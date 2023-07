Basket, Europei Under 20 2023: l’Italia lotta ma perde 55-52 contro la Turchia

L’Italia perde contro la Turchia 55-52 nel match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 20 2023 di basket. Gli azzurri lottano ma vedono gli avversari allungare a metà partita fino al 31-23. I ragazzi di Magro riescono a rimontare fino a trovare il punto del pareggio sul 49-49, ma nella volata finale è la Turchia ad avere la meglio con il tiro da tre sulla sirena fallito dall’Italia per l’overtime. Un super Buyuktuncel domina il parquet mettendo a referto quasi la metà dei punti della squadra con 26 punti e 8 rimbalzi. Non bastano all’Italia i 15 punti di Luca Vincini e i 13 punti di Alfredo Boglio.

Seconda sconfitta in tre giornate per gli azzurri, unica vittoria contro l’Israele, che ora aspettano la sfida tra Belgio e Israele per scoprire il piazzamento nel girone e l’avversaria negli ottavi di finale. Nel caso in cui l’Italia dovesse arrivare terza affronterebbe la seconda del girone B, se dovesse chiudere quarta la prima sempre del girone B. Nel Gruppo B il Montenegro è già eliminato mentre la Serbia sarà almeno prima o seconda, a meno che l’Estonia non batta la favoritissima Spagna con 20 punti di scarto. L’ipotesi più probabile vede la Spagna prima del girone con la Serbia seconda.