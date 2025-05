Cremonese-Juve Stabia termina 3-0 per i padroni di casa e la squadra di Stroppa è la prima finalista dei PlayOff della Serie B 2024-25 contro una tra Spezia e Catanzaro.

E’ la Cremonese la prima finalista dei PlayOff della Serie B 2024-25. La squadra di Giovanni Stroppa ribalta il 2-1 dell’andata contro la Juve Stabia con un netto 3-0 griffato dalle reti di Castagnetti nel primo tempo e Johnsen e Vandeputte nella ripresa.

La gara è stata anche condizionata dal giallo ad Andreoni per la formazione di Pagliuca, avvenuto al 57esimo. Momento in cui il punteggio era ancora sull’1-0.

Adesso la Cremonese attende una tra Spezia e Catanzaro.

Playoff Serie BKT 2024-25 – Semifinale di ritorno

Cremonese-Juve Stabia 3-0

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Barbieri (71′ Gelli), Collocolo, Castagnetti, Vandeputte (77′ Valoti), Azzi; Johnsen, Vazquez (77′ Bonazzoli). All. Stroppa.

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam (88′ Signorini); Peda, Varnier, Bellich (46′ Rocchetti); Floriani Mussolini, Mosti (88′ Meli), Pierobon (74′ Baldi), Andreoni; Sgarbi (61′ Maistro); Candellone, Adorante. All. Pagliuca.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Assistenti Dei Giudici di Latina e Yoshikawa di Roma 1). IV ufficiale Dionisi di L’Aquila. Var Pairetto di Nichelino, aVar Zufferli di Udine.

Note: – Ammoniti: 63′ Barbieri (C), 73′ Vazquez (C), 81′ Valoti (C), 84′ Thiam (J). Espulsi: 57′ Andreoni (J)

Reti: 28′ Castagnetti (C), 61′ Johnsen (C), 67′ Vandeputte (C)