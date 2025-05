A vincere la tradizionale sfida di Monaco nel 2025 è Norris, ma la Ferrari si difende dopo le difficoltà delle ultime settimane.

È stata una gara ricca di emozioni quella andata in scena oggi a nel GP di Monaco. Le prime due file, tuttavia, sono state confermate nelle posizioni finali. A trionfare è stato Lando Norris, che porta a casa la sua sesta vittoria in Formula 1, la prima a Monte Carlo.

Il pilota britannico è riuscito a resistere alla pressioni imposte da Charles Leclerc, reduce comunque da un’ottima prova. Il monegasco ha avuto la meglio su Oscar Piastri, pressoché anonimo durante tutta la gara. Secondo posto, dunque, per una Ferrari in ripresa.

Monaco, Ferrari sul podio: resta la delusione per la mancata vittoria

La Ferrari non sta vivendo un momento storico molto positivo, ma è in ripresa. Leclerc ha avuto la possibilità di conquistare Monaco, senza però riuscirci. I tifosi hanno sperato nel secondo successo consecutivo dopo quello dello scorso anno.

L’ottavo appuntamento di questo Mondiale viene vinto dalla McLaren di Norris, che era partito in pole position. Solo quinto posto per Lewis Hamilton, che ha chiuso dopo Max Verstappen. 18esima posizione per Kimi Antonelli, che chiude ultimo. Non hanno portato a termine la gara Pierre Gasly e Fernando Alonso.

Queste le dichiarazioni di Leclerc al termine al termine del GP di Monaco: “Felice? Non proprio, ma alla fine abbiamo perso la gara ieri in qualifica. Norris ha meritato la vittoria e ha fatto tutto il lavoro al meglio. Ho realizzato il mio sogno d’infanzia lo scorso anno e oggi siamo stati secondi, molto vicini al primo posto. È stato un buon weeekend. Avrei voluto vincere, ma siamo andati già al di là del risultato previsto. È stato bellissimo vivere la mia Monaco dall’interno dell’abitacolo. Messagio ai miei tifosi? Noi piloti Ferrari siamo fortunati perché abbiamo tantissimo sostegno ovunque. Qui è speciale per me: non siamo in tanti noi monegaschi e avrei voluto regalare a loro il secondo primo posto consecutivo qui. Spero di rifarmi il prossimo anno“.