Futuro Verratti: l’Al-Hilal rilancia, ma il PSG dice di no

Marco Verratti è al centro dei pensieri dell’Arabia Saudita. Il centrocampista era vicinissimo al campionato saudita fin da tempo, ma poi è arrivata la fumata nera per il passaggio con il PSG che ha frenato la trattativa per il passaggio in Arabia.

La società di Riyad avrebbe rilanciato, offrendo ai parigini per il cartellino del centrocampista italiano ben 45 milioni di euro. I parigini però hanno risposto negativamente. Dalla capitale francese per Verratti chiedono, infatti, almeno 60 milioni di euro.