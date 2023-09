Serie B 2023/24: tris di vittorie in trasferta, passano Venezia, Spezia e Cosenza

Nelle prime quattro gare della settima giornata di Serie B 2023/24 arrivano ben tre vittorie in trasferta, tra le quali spicca il 3-1 con cui il Venezia ha superato a domicilio il Modena. Succede tutto nella ripresa: a passare in vantaggio sono i canarini con Bonfanti, ma arriva subito la reazione dei lagunari che prima pareggiano con Altare e poi la vincono con Gytkjaer e Bjarkason. La squadra di Vanoli si porta a 15 punti a -2 dal Parma capolista, mentre rimane a 12 il Modena. Arriva anche la prima vittoria in campionato dello Spezia, che si è imposto per 2-1 sul campo della Feralpisalò. A timbrare per gli aquilotti sono Salvatore Esposito dal dischetto e Antonucci, entrambi nel primo tempo. Nel finale arriva il gol della speranza dei gardesani con La Mantia, che non riescono però ad agguantare il pareggio. Spezia che si porta a 5 punti, mentre rimane a 4 la Feralpi.

Succede di tutto tra Pisa e Cosenza. Passano subito in vantaggio i lupi della Sila con Voca, mentre il Pisa rimane anche in inferiorità numerica nel primo tempo a causa dell’espulsione di Barbieri. Gli uomini di Aquilani però non ci stanno al 94′ pareggiano con Masucci. Sembra finita, ma al 98′ il Cosenza si porta a casa i 3 punti grazie al colpo di testa di Mazzocchi. I calabresi volano così a quota 11 in piena zona play-off. I nerazzurri invece restano fermi a 8 punti. Unico pareggio di giornata finora quello tra Brescia e Ascoli: al 15′ passano in vantaggio i marchigiani con Falzerano, ma nel finale arriva il pari dei padroni di casa con Moncini. Brescia ancora imbattuto e a quota 9 punti in 5 gare, l’Ascoli invece rimane nella parte destra di classifica con 8 punti.