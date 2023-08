Serie B 2023/24: sconfitta all’esordio per la Feralpisalò, il Parma vince 2-0 al Tardini

Esordio positivo per il Parma che si impone 2-0 sulla Feralpisalò, nella prima giornata di Serie B 2023/24. Prima frazione conclusa con il vantaggio bianconero, nonostante l’ottima prestazione degli ospiti, andati al tiro in diverse occasioni. Sono infatti gli uomini di Vecchi a sfiorare la rete prima al quarto minuto con Compagnon e poi al 39esimo con il tiro di Carraro, terminato fuori di pochissimo. A sbloccare il risultato sono però i padroni di casa che, dopo essersi procurati un rigore, sfruttano l’occasione con Benedyczak che, posizionandosi sul dischetto non sbaglia davanti Pizzignacco. Nella ripresa i ritmi si mantengono alti, con il Parma che tenta in diverse occasioni l’affondo per mettere a segno il raddoppio, proprio quest’ultimo arriva al 66esimo quando, l’appena entrato Bernabe spiazza con un mancino ad incrociare il portiere avversario, che non può nulla. Nonostante la prima sconfitta stagionale, bene i leoni del Garda che hanno sfiorato la rete anche sul finale, con il colpo di testa infrantosi sulla traversa di Balestrero. Termina 2-0 al Tardini.