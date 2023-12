Serie B 2023/24: lo Spezia ritrova la vittoria al Picco, Verde stende il Bari

Lo Spezia batte il Bari 1-0 al Picco ritrovando la vittoria in casa ed uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Gol decisivo firmato da Daniele Verde a meno di dieci minuti dal novantesimo dopo una grande giocata di Cassata.

Primo tempo molto agonistico con le compagini che si affrontano a viso aperto e diverse situazioni in cui entrambe le squadre si creano i pressupposti per sbloccare il punteggio. Parte più aggressivo il Bari che si affaccia più volte dalle parti di Zoet senza però rendersi troppo pericoloso. Spezia che dopo dieci minuti di timida presenza offensiva alza il baricentro e si fa vedere con qualche iniziativa di Antonucci senza però creare troppi disagi alla retroguardia barese. Bari che nei minuti successivi si crea un paio di occasioni per passare in vantaggio. Prima la bomba dalla distanza di Ashik che Zoet smanaccia in calcio d’angolo. Poi la palla gol di Koutsoupias che a seguito di un grande inserimento fatto coi tempi giusti impatta debolmente il pallone di testa, su un cross col contagiri messo in mezzo da Maita, che Zoet blocca facilmente. Prima frazione che termina a reti bianche.

Secondo tempo che si apre con una grande palla gol per lo Spezia con Hristov che incorna di testa, a seguito di un cross sulla trequarti da calcio piazzato di Esposito, ma Brenno respinge coi pugni. Padroni di casa che nei minuti successivi continuano il loro forcing offensivo col Bari che si difende compatto e non concede spazi. attorno all’ora di gioco, il primo portiere del Bari Brenno è costretto a lasciare il campo a causa dei giramenti di testa accusati dopo la parata in apertura di seconda frazione su Hristov. Dopo un prolungato periodo di partita senza grandi fiammate, lo Spezia a sorpresa passa in vantaggio. Cassata agisce benissimo sulla sinistra, mette il pallone in mezzo e Verde deposita in rete a porta vuota per la rete che decide il match. Da segnalare l’espulsione di Zurkowski. nel recupero.