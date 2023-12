Bundesliga 2023/2024: pari che serve a poco tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema

Un pareggio che serve a poco a entrambe quello tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema, ancorate così a una mediocrità di centro classifica quando siamo giunti alla quindicesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Al Borussia-Park Rafael Borré apre subito le danze dopo sette minuti e porta in vantaggio gli ospiti. Al 12′ la singolare protesta dei tifosi di casa che porta alla sospensione dell’incontro per una decina di minuti: lanciate infatti finte monete di cioccolato in segno di critica per il probabile ingresso di fondi di investimento stranieri nel calcio tedesco.

La partita riprende ed è la squadra di casa a costruire a caccia del pareggio, si scatena Reitz e segna una doppietta a cavallo dell’intervallo, al 45′ e poi al 49′, ribaltando dunque il parziale. Non si arrende la squadra biancoverde e riacciuffa il pareggio al 76′ con Ducksch, poi nel finale molta confusione e il cartellino rosso all’indirizzo di Kramer in pieno recupero. Con questo pari pirotecnico e giusto per quanto visto, i padroni di casa salgono a 17 punti, 15 invece per gli ospiti, dunque un punto per parte che non è particolarmente significativo per tutte e due.