Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano ferma Barcellona e vince 86-90

L’Olimpia Milano vince per 86-90 contro il Barcellona in Eurolega, fermando la striscia di sedici vittorie che gli spagnoli avevano collezionato in casa. Ora, i milanesi tornano a concentrarsi sul campionato, dove incontreranno Varese questa domenica.

L’Olimpia Milano sale in cattedra sin dai primi secondi di partita, con Shields assoluto protagonista. I padroni di casa si ritrovano ad inseguire dopo pochi palleggi e l’Olimpia sfrutta diverse triple per prendere il largo. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, la formazione italiana è in vantaggio per dieci punti, con il tabellone che segna 19-29. Nel secondo parziale, la storia si ripete, o quasi. Milano mantiene il vantaggio, con gli spagnoli che si dimostrano pericolosi solo nelle battute finali. L’Olimpia riesce così ad andare a riposo in vantaggio per 40-51. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, il Barcellona riesce ad entrare in partita, accorciando le distanze. La formazione di casa non riesce però a trovare il pareggio, con Milano che gestisce il vantaggio. Preoccupazione per Voigtmann, uscito in lacrime dopo una botta al ginocchio, che però recupera dopo alcuni momenti di ansia. Mancano solo dieci minuti alla fine del match e il punteggio è di 59-68. Sul finale, Barcellona tenta il recupero, ma i milanesi non hanno intenzione di dar loro la possibilità di trovare il pareggio. Gli attimi finali sono da brivido, con gli spagnoli che si portano a meno quattro, con l’Olimpia che però rimane lucida e si mantiene davanti. Al fischio finale, ecco che si realizza di aver fatto l’impensabile: Milano vince 86-90 e mette fine a una striscia di sedici vittorie che il Barcellona aveva conquistato in casa nella competizione europea.