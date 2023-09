Serie B 2023/24: la Cremonese si impone sul Cosenza, successo Feralpisalò sul Lecco

Succede tutto nell’arco di tre minuti nella sfida tra Lecco e Feralpisalò. Le due formazioni, dopo un primo tempo a reti inviolate, alzano i giri nella ripresa. Balestrero approfitta dell’assist di Parigini al 51esimo e firma il primo vantaggio, è Buso qualche secondo dopo a ristabilire l’equilibrio. Quest’ultimo però dura ben poco, Felici ne approfitta al 54esimo per mettere a segno un nuovo vantaggio. Prima vittoria per gli ospiti che firmano anche un prestigioso traguardo, il primo successo assoluto della storia in Serie B. Terza sconfitta invece per i padroni di casa che restano con un solo punto in classifica.

Stesso risultato anche tra Cosenza e Cremonese, il match si sblocca nella seconda frazione di gioco. I padroni di casa passano in vantaggio al 61esimo con il gol di Collocolo, è poi Mazzocchi a ritrovare subito il pareggio con un colpo di testa vincente. Coda però porta in vantaggio nuovamente i grigiorossi che salgono così al settimo posto in classifica a quota 10. Termina 1-2.