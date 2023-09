Probabili formazioni Napoli-Udinese: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice dello stadio ‘Maradona’. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di ritrovare certezze. Di fronte un Udinese che ha perso Beto e spera di ritrovare presto brillantezza in zona gol. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Garcia e Sottil.

NAPOLI – Da valutare Juan Jesus, ma si scaldano ancora Ostigard e Natan. Di Lorenzo e Mario Rui agiranno invece sulle corsie laterali della difesa a quattro. Politano più di Raspadori. Poi Osimhen e Kvaratskhelia.

UDINESE – Thauvin e Lucca in attacco. Ebosele e Kamara i due quinti. Perez, Bijol e Kristensen in difesa. A centrocampo qualche dubbio. Pereyra scalpita, ma sembra ancora destinato alla panchina. Più chance ne ha il connazionale Payero, in ballottaggio con Lovric.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%; Ostigard 55% – Natan 45%

Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Brenner

Squalificati: –