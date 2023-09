Serie B 2023/24: Derby emiliano a reti inviolate, Parma e Reggiana frenano sul pareggio

Termina in pareggio il Derby emiliano, reti inviolate al Tardini. Se tra gli spalti i tifosi hanno dato non pochi problemi, in campo le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Diverse le conclusioni verso la porta, soprattutto da parte dei bianconeri: è il 17esimo quando arriva un’occasione clamorosa per i padroni di casa con il colpo di testa di Circati, vieta il vantaggio il salvataggio di Pettinari sulla linea della porta. Al 21esimo è invece Bernabe a provarci dalla distanza. Vano anche il destro al 46esimo di Mihaila, il pallone però sfiora il palo alla destra di Bardi. Nella ripresa riparte forte la formazione di Pecchia, grandissima la chance procurata dall’appena entrato Partipilo, che si è reso subito pericoloso con un tiro a giro, Bardi si oppone in tuffo. Sul finale è invece Colak di testa da posizione decentrata a non trovare la porta. Nessuno riesce a sbloccarla, Parma e Reggiana frenano sul pareggio a reti bianche.