Serie B 2023/2024, una magia di Coda vale tre punti: la Cremonese batte il Pisa 2-1

La Cremonese batte 2-1 il Pisa allo ‘Zini’ nel primo match della trentaseiesima giornata di Serie B. Dopo tre partite senza vincere, la squadra di Giovanni Stroppa sale a 63 punti in classifica e blinda la quarta posizione a due giornate dal termine della stagione regolare. Al 13′ è Ciofani a sbloccare il risultato. L’arbitro Volpi viene richiamato al Var per un contatto in area tra Calabresi e Buonaiuto e al monitor il direttore di gara decide di concedere il penalty: dagli undici metri si presenta l’ex centravanti del Frosinone, che non sbaglia. Al 48′ arriva il pareggio degli uomini di Alberto Aquilani: Moreo sfrutta un errore di costruzione della difesa grigiorossa e serve D’Alessandro che batte Saro in uscita. Nel finale, quando la partita sembra scivolare verso l’1-1, la Cremonese torna in vantaggio grazie alla magia di un singolo. Su calcio di punizione dal limite dell’area, Coda si incarica della battuta e lascia partire un tiro che si infila all’incrocio dei pali, dove Nicolas non può arrivare. Si tratta del quindicesimo gol in campionato di Coda con la maglia della Cremonese, che al 94′ ha la chance per il 3-1 ma Sernicola non riesce a chiudere al meglio un contropiede in superiorità numerica. La sostanza però non cambia. La Cremonese porta a casa tre punti importanti per un miglior piazzamento in chiave playoff, il Pisa per ora è fuori dalle prime otto.