Bari-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Parma, match dello stadio San Nicola valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione pugliese è ancora in difficoltà e per avvicinarsi alla salvezza deve cercare di portare a casa il bottino pieno davanti ai suoi tifosi. La squadra allenata da Fabio Pecchia, invece, già in questo turno potrebbe festeggiare la promozione diretta in Serie A qualora si verificassero determinate condizioni. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte e due pareggi e devono assolutamente tornare al successo. Gli ospiti, invece, arrivano da due vittorie, due pareggi e una sconfitta e vedono la Serie A più vicina. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 maggio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

