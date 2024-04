Serie B 2023/2024, la Sampdoria ferma il Como sull’1-1: Cutrone risponde a Borini

Si ferma al ‘Ferraris’ la striscia di cinque vittorie consecutive del Como. La squadra di Roberts non va oltre l’1-1 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo che al 66′ sblocca il risultato con un gol di Fabio Borini. All’82’ è Patrick Cutrone a realizzare la rete dell’1-1, che porta il Como in seconda posizione solitaria a quota 68 punti, cinque in meno del Parma capolista e uno in più del Venezia terzo.

Il Bari crolla ancora e stavolta lo fa con il risultato di 4-1 sul campo del Cosenza. Al 5′ Mazzocchi apre le marcature, prima del raddoppio di Tutino al 17′. Nasti al 44′ riaccende la speranza dei pugliesi, ma Calò (79′) e Forte (88′) rendono ancora più pesante il punteggio finale. Sconfitta casalinga per il Palermo che perde 2-1 contro la Reggiana con i gol di Portanova e Rozzio in risposta all’iniziale vantaggio di Brunori. Pareggio per 1-1 tra Cittadella e Feralpisalò.

I risultati

Cittadella-Feralpisalò 1-1 (21′ Carissoni, 94′ Pietrelli)

Cosenza-Bari 4-1 (5′ Mazzocchi, 17′ Tutino, 44′ Nasti, 79′ Calò, 88′ Forte)

Palermo-Reggiana 1-2 (35′ Brunori, 52′ Portanova, 66′ Rozzio)

Sampdoria-Como 1-1 (66′ Borini, 82′ Cutrone)