Serie B 2023/2024: pronto riscatto Parma, Como battuto al Tardini

E’ pronto riscatto per il Parma, che dopo il ko contro il Venezia prima della sosta, torna a vincere al Tardini contro il Como per 2-1 e conferma anche per questa giornata, la decima di Serie B, la vetta della classifica, portandosi momentaneamente a +4 sul Palermo, che ha però ora due partite in meno. Per i lombardi, invece, seconda sconfitta di fila e periodo negativo, ma le ambizioni restano molto alte.

Zufferli fischia il calcio d’inizio per due volte, è una delle più grandi emozioni della serata. L’altra arriva a stretto giro di posta: bello schema su punizione del Parma che libera poi Benedyczak, altruista nel servire Man che, da posizione defilata, riesce comunque a calciare verso la porta e a battere il portiere del Como, firmando il vantaggio dei ducali. Che, a quel punto, gestiscono davvero senza alcun grattacapo le operazioni, con la squadra di Longo che sfiora il pari soltanto al 44′, dopo il liscio di tutti i difensori con Ioannou che sbuca sul secondo palo ma non trova lo specchio. Nella ripresa lombardi sicuramente più aggressivi e vogliosi di trovare la parità, ma l’occasione migliore è un tiro di Bellemo da fuori che decolla alto. Nel finale ritmi che si abbassano in virtù delle sostituzioni, al 73′ l’appena entrato Charpentier, reduce da una serie di infortuni, tocca il primo pallone e lo butta dentro con un bel diagonale per il 2-0 emiliano che consente alla squadra di Pecchia di tornare alla vittoria, anche se nel finale spingono gli ospiti, accorciano con Barba nel recupero e sfiorano anche il pari.