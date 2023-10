Cruzeiro, presidente Ronaldo: “Dobbiamo essere uniti per superare le difficoltà”

Il Cruzeiro è in difficoltà e si trova quindicesima in classifica. Dopo l’ennesima sconfitta, collezionata nella scorsa notte italiana contro il Flamengo, i tifosi si sono rivoltati, chiedendo un maggiore sforzo da parte dei giocatori. Il presidente Ronaldo ha preso la parola, dichiarando: “Usciremo da questa situazione solo se saremo uniti, credendo nel progetto che proponiamo e con il sostegno dei tifosi. Senza il sostegno dei nostri tifosi è difficile per noi rimanere in Serie A. Il Mineirão è sempre stato un bastione e ora è un peso enorme per i nostri atleti. Siamo in difficoltà, è un momento delicato e nessuno se lo aspettava. Dobbiamo uscire da questa situazione, unirci sempre di più. Capisco il malcontento dei tifosi ma non capisco più la rivolta, l’ostilità, la violenza con cui i tifosi hanno reagito. Sapevamo tutti le difficoltà che avremmo incontrato in Serie A. Forse, se non esistesse il debito multimilionario che dobbiamo pagare, il bilancio consentirebbe di fare maggiori investimenti“.