Serie B 2023/2024, la Reggiana sorprende il Venezia: decide Gondo

Tre punti cruciali in chiave salvezza per la Reggiana di Alessandro Nesta che batte per 1-0 il Venezia nel posticipo della decima giornata di Serie B e sale a 11 punti in classifica. Il gol vittoria per gli emiliani porta la firma di Gondo al 47′. Uno stop pesante nei piani alti per la formazione lagunare che scivola a -5 dalla vetta tra i rimpianti per il rigore sbagliato nel primo tempo da Pohjanpalo. Sorride invece la Sampdoria di Andrea Pirlo che, dopo quattro sconfitte di fila a Marassi, festeggia la prima vittoria stagionale in casa. Merito di un ritrovato Fabio Borini che realizza la doppietta decisiva per battere il Cosenza. Al quarto d’ora del secondo tempo Marras ferma fallosamente Verre in area, dagli undici metri Borini spiazza Micai. Nel finale un tiro forte e preciso dell’ex Milan vale il 2-0 definitivo.

