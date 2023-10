Genoa, Gilardino: “La squadra non molla, avevamo il giusto atteggiamento”

Il tecnico del Genoa Gilardino parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta: “Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, siamo stati dentro la partita col giusto atteggiamento contro una squadra forte sapendo soffrire e avendo opportunità per creare situazioni pericolose. La reazione è stata importante, da squadra che non molla, i ragazzi hanno dato tutto e con questo atteggiamento possiamo fare solo bene. Il piano gara varia in base all’avversario, a volte ci si riesce meglio, altre meno, la squadra ha fatto molto bene nella fase difensiva. Il primo tempo è stato equilibrato e una volta sotto c’è stata una reazione da squadra vera”.