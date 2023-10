Milan, Furlani: “Tutti vogliono bene a Tonali, aspettiamo di capire cosa succederà”

Giorgio Furlani, Ad del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: “È una partita importante, ma lo sono tutte. E ci prepariamo al meglio, noi come i nostri tifosi, che accorrono sempre numerosi. Per questo li ringraziamo, oggi come sempre”. E su Tonali: “Tutti i milanisti gli vogliono bene, leggiamo le notizie come voi, non abbiamo altre informazioni e aspettiamo di capire cosa succederà. Sembra che sia un fenomeno diffuso, come calcio italiano dobbiamo pensare al futuro e a cosa fare”.