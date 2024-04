Serie B 2023/2024, impresa FeralpiSalò: Cremonese battuta 1-0 in casa

La cronaca di Cremonese-FeralpiSalò 0-1, match valido per la trentunesima giornata della Serie B 2023/2024. Allo stadio “Zini” arriva l’autentica impresa degli ospiti, che conquistano tre punti pesantissimi e continuano a sperare in una salvezza comunque ancora complicata: i ragazzi di Zaffaroni infatti adesso sono ancora penultimi ma il quartultimo posto della Ternana (impegnata stasera con la Sampdoria) dista solo due lunghezze. Per i grigiorossi di Stroppa arriva invece una brutta sconfitta, frutto delle troppe occasioni mancate sotto porta: la Cremonese scende al quarto posto e vede farsi sotto anche il Catanzaro.

La cronaca – La prima occasione del match è per gli ospiti, che al 13′ arrivano alla conclusione con Letizia il quale chiama Jungdal alla parata in due tempi. Anche la Cremonese inizia a farsi vedere e al 19′ Ravanelli si mangia il gol del vantaggio, calciando a lato a pochi passi dalla porta difesa da Pizzignacco. I padroni di casa guadagnano campo con il passare dei minuti e alla mezz’ora si rendono ancora pericolosi con Johnsen, che però calcia sopra la traversa da buona posizione. La FeralpiSalò prova a contenere ma soffre nel finale di primo tempo, nonostante questo è proprio degli ospiti la clamorosa occasione al 45′: La Mantia però dal cuore dell’area di rigore non sfrutta la dormita della difesa grigiorossa e non trova lo specchio della porta. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0.

La pressione della Cremonese prosegue anche in avvio di secondo tempo, dove però si confermano anche le difficoltà negli ultimi 22 metri avversari da parte degli uomini di Stroppa. Il copione così non cambia: i grigiorossi pressano e attaccano affidandosi soprattutto all’estro di Vazquez, ma l’occasione più ghiotta è ancora una volta della FeralpiSalò. Al 60′ infatti il neo-entrato Compagnon si trova tutto solo davanti a Jungdal, che però in uscita toglie il tempo all’avversario e salva la Cremonese. Anche la girandola dei cambi non porta mutamenti di rilievo, la FeralpiSalò ci crede e al 77′ passa clamorosamente in vantaggio con il gol di Bergonzi che viene lasciato colpevolmente solo dalla difesa della Cremonese e non sbaglia per l’1-0 in favore degli uomini di Zaffaroni. La reazione dei padroni di casa arriva nei minuti finali, ma all’86’ Bianchetti trova un clamoroso salvataggio sulla linea a negargli la rete dell’1-1. Nei minuti di recupero la FeralpiSalò imbastisce un vero e proprio fortino a difesa della porta di Pizzignacco e ancora una volta la Cremonese sbatte contro il salvataggio di Martelli su Coda. Quest’ultimo corona una prestazione davvero difficile con un clamoroso errore al 93′, sparando alto da pochi passi. E’ il coronamento di una sconfitta pesante ma in parte anche meritata, con il fischio finale che sancisce l’impresa della FeralpiSalò.