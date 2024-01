Serie B 2023/2024, il Venezia cade: il Cosenza vince 4-2. Palermo ok contro il Modena

Il Cosenza batte 4-2 il Venezia e riapre la crisi di risultati dei lagunari. L’avvio è da dimenticare per i lagunari che dopo ventuno minuti di gioco sono sotto di tre gol nel punteggio. Tutino realizza una doppietta tra il 10′ e il 21′, mentre Marras realizza il 2-0 momentaneo al 19′. Al 24′ è Busio a riaprire la partita, mentre Svoboda e Gytkjaer sono le mosse di Vanoli all’intervallo. All’82’ però Tutino firma la sua tripletta e chiude definitivamente il match. L’ultimo a smettere di crederci in casa Venezia è Gytkjaer che segna il gol del definitivo 4-2. Troppo tardi per la rimonta. Vince con lo stesso risultato anche il Palermo che supera 4-2 il Modena con i gol di Segre (8′) e Brunori (35′) e Soleri (88′ e 96′), in risposta alle reti di Battistella (31′) e Abiuso (59′). Sorride il Pisa. La squadra di Aquilani vince per 3-1 contro il Lecco: in gol Veloso (30′), Calabresi (74′) e Mlakar (86′).