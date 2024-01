Roma-Verona, infortunio muscolare per Spinazzola: al suo posto Kristensen

Altro problema muscolare per Leonardo Spinazzola. Nel corso del primo tempo di Roma-Verona, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Daniele De Rossi è costretto a dover mettere mano alla panchina. L’esterno della Nazionale infatti si è accasciato a terra ed ha chiesto immediatamente il cambio, al suo posto è entrato Kristensen. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio.