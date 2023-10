Serie B 2023/2024, il giudice sportivo dopo la 9° giornata: Ekdal squalificato per tre giornate

Sono sei i giocatori squalificati al termine della nona giornata d’andata della Serie BKT. Squalifica per tre turni ad Ekdal (Spezia) “per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario”. Lochoshvili (Cremonese), Oukhadda (Modena), Balestrero (Feralpisalò), Bianco (Reggiana) e Kabashi (Reggiana) sono stati fermati per un turno. A pagare le ammende saranno lo Spezia – “10mila euro per avere suoi sostenitori colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive” -, Ascoli e Como, rispettivamente 1500 e 1000 euro per lancio di fumogeni in campo.